Coro Canone Inverso in concerto ai Carichi Sospesi

Il coro Canone Inverso torna alla ribalta!

Appuntamento il 1 agosto alle 21.30 presso il circolo Carichi Sospesi (Vicolo Portello, 12 – Padova) per il primo concerto dopo il lockdown!

«Non vediamo l’ora di tornare sul palco per portare il nostro messaggio di libertà e inclusione.

Per accedere al concerto è necessaria la prenotazione (cartacea o digitale) e una tessera Arci valida. La tessera potrà anche essere sottoscritta in loco al modico prezzo di 6 euro.

Chi avrà effettuato la prenotazione potrà presentarsi il giorno stesso fra le 19 e le 20.45 munito di biglietto stampato o in versione digitale; dopo quest’ora i posti verranno assegnati a chiunque si presenti, fino ad esaurimento.

Le prenotazioni apriranno su EventBrite giovedì 23 luglio alle ore 10 e termineranno il 1 agosto alle ore 20.45 o a esaurimento dei posti disponibili, ma consigliamo di venire anche se non si è riusciti a prenotare in tempo: riserveremo qualche posto per voi, amici ritardatari!!

Ci vediamo il 1 agosto!».

https://www.corocanoneinverso.it/canone-inverso-in-concerto/

https://www.facebook.com/events/587659642145787/