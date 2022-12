"Corri con Babbo Natale la StraPadova", corsa e passeggiata per Padova

Giunta alla 11a edizione, prende il via dalla piazzetta di Porta Portello alle ore 9.30 di giovedì 8 dicembre l’ormai tradizionale “Corri con Babbo Natale la StraPadova” evento ludico-motorio di camminata e corsa su tre percorsi, rispettivamente di km.4, km.6 e km.12 organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con il Centro Servizi Territoriale FIASP di Padova, Padova Sport Club e CONI Provinciale.

Volantino Corri con Babbo Natale 2022

Grandi e piccini attraverseranno le storiche vie e piazze di Padova, per l'occasione natalizia, colme di bancherelle, luci e suoni.

Il punto centrale dell’attrazione della camminata/corsa coincide con il passaggio in piazza Eremitani, dove staziona ogni anno Babbo Natale con la sua casetta, che custodisce la “cassetta delle lettere” nella quale tutti i bimbi possono affidare a Babbo Natale i loro più disparati e fantasiosi desideri.

Il percorso della Corri con Babbo Natale attraverserà in un tripudio di colori anche i giardini di Padova, il neo-ponte pedonale dell'ex piazzale Boschetti, per poi giungere all'arrivo di Porta Portello sempre costeggiando il Piovego e gli istituti universitari.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto alle associazioni “AOI Onlus” che aiuta e sostiene i malati oncologici laringectomizzati e al “Movimento per la vita” che opera come promotore di iniziative per il sostegno e la difesa della Vita (dal suo concepimento all’epilogo naturale) organizzando numerose attività sul piano culturale, divulgativo ed informativo, anche presso molte scuole di Padova e Provincia.

Dettagli

Il centro servizi territoriali Fiasp, in collaborazione con l'Asd Padova sports club, organizza una manifestazione podistica ludico-motoria, a passo libero, lungo le strade e le piazze della Città, con percorsi di 4, 6 e 12 km.

L'iniziativa, che si svolge durante il periodo delle festività natalizie, promuove l'attività fisica e la passione per lo sport, ed ha lo scopo di raccogliere fondi per le case di accoglienza gestite dal Movimento per la vita di Padova e per l'Associazione oncologica italiana mutilati della voce - Aoi onlus.



Ritrovo per chi partecipa: via del Portello, nella piazzetta di fronte a Porta Portello.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Padova e del Coni - comitato provinciale di Padova.

Contributo a sostegno dell'evento

2,50 euro per tesserate/i Fiasp, 3 euro per non tesserate/i Fiasp, iscritte/i entro le ore 14 di mercoledì 7 dicembre 2022;

3 euro per tesserate/i Fiasp, 3,50 euro per non tesserate/i Fiasp, iscritte/i dopo le ore 14 di mercoledì 7 dicembre 2022;

6 euro con dono maglia celebrativa (quantità limitata).

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione chiamare il Cst Fiasp di Padova ai numeri 335 5318026 - 349 8623270 - 345 2487891.

Per i gruppi che intendono entrare nella classifica di merito, le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 14 di mercoledì 7 dicembre 2022.



Chi è interessato a partecipare singolarmente può iscriversi fino all'ora di partenza.

Modifiche alla viabilità

In occasione della marcia, mercoledì 8 dicembre, vengono chiuse alcune strade cittadine, per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti partecipanti alla marcia podistica - ordinanza.

Per informazioni

Cst Fiasp di Padova

cell. 335 5318026 - 349 8623270 - 345 2487891

Info web

https://www.padovanet.it/evento/marcia-podistica-ludico-motoria-corri-con-babbo-natale-2022