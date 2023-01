Corri X Padova: i percorsi di giovedì 19 gennaio

Appuntamento settimanale con l'allenamento podistico (running e walking) collettivo.

Approfondimento Corri X Padova

PARTENZA: Prato della Valle

È possibile lasciare l'auto gratuitamente presso il parcheggio di Piazza Rabin, gestione Best in parking.

Per poter usufruire della gratuità del parcheggio, con accesso dalle ore 19,15 è necessario essere in possesso della tessera della CXP; si ricorda che il pass-ticket ha validità di 3 ore.

Attenzione: il pass-ticket gratuito viene rilasciato presso il gazebo del Settore Servizi Sportivi e non presso l’ingresso del park Rabin.

Lunghezza percorso: Km 9

Prato della Valle (PARTENZA), DX via Cavalletto, DRITTO via Paoli, DRITTO Ponte Saracinesca, DRITTO via Aosta, SX via Genova, DX via Palermo, SX via Monte Pertica, DX via Lucca, SX via Isonzo, DX Ponte Isonzo, SX Lungargine Bassanello, SX Ponte Gasparini, DX Lungargine Scaricatore, SX Lungargine Codotto Maronese, DX via D’Acquapendente, DX via Michele Sanmicheli, DRITTO via Michele Sanmicheli, SX Piazzale Pontecorvo, DRITTO via San Francesco, SX via Cesarotti , SX Piazzale, St.Antonio, ffDX via Belludi , Prato della Valle (ARRIVO)