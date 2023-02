Corri X Padova: i percorsi di giovedì 9 febbraio

Prezzo non disponibile

Tono l'appunto Corri X Padova il 9 febbraio.

I percorsi

9 febbraio 2023

Ritrovo ore 20, partenza ore 20.30

Partenza: Piazzetta Sartori

Appuntamento settimanale con l’allenamento podistico (running e walking) collettivo.

Approfondimento Corri X Padova

Come arrivare e parcheggiare

Piazzetta Sartori si trova vicino alle Porte Contarine/via Giotto, sulla destra di Largo Europa.

E’ possibile utilizzare il parcheggio auto, gratuito dalle ore 20, di via Scrovegni e altri parcheggi in zona rispettando le indicazioni per quanto riguarda i pagamenti e l’assoluto rispetto dei passi carrai, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali e ciclabili.

La zona può essere raggiunta anche con il metrobus fermata “Eremitani”.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/corri-x-padova-del-9-febbraio-2023

