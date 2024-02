Corri X Padova: i percorsi di giovedì 15 febbraio

Torna l'appuntamento con Corri X Padova il 15 febbraio, l'evento settimanale con l'allenamento podistico (running e walking) collettivo.

Ritrovo ore 19.30, partenza ore 20.30.

PARTENZA: Prato della Valle

Come arrivare e parcheggiare

È possibile lasciare l'auto gratuitamente presso il parcheggio di Piazza Rabin, gestione Best in parking.

Per poter usufruire della gratuità del parcheggio, con accesso dalle ore 19:15 è necessario essere in possesso della tessera della CXP; si ricorda che il pass-ticket ha validità di 3 ore.

Nota bene: informiamo i nostri runner e walker iscritti, che il pass-ticket gratuito viene rilasciato presso il gazebo del Settore Servizi Sportivi e non presso l’ingresso del park Rabin.

Grazie alla collaborazione con Busitalia Veneto, per runner e walker che vogliono raggiungere la partenza della Corri per Padova utilizzando i mezzi pubblici sono a disposizione i biglietti gratuiti per autobus e tram.

Per richiedere i biglietti è necessario rivolgersi al gazebo del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova nel villaggio della Corri per Padova.

Info web

Approfondimento Corri X Padova

https://www.padovanet.it/evento/corri-x-padova-del-15-febbraio-2024

Foto articolo archivio