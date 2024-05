Corri X Padova: i percorsi di giovedì 30 maggio

Torna l'appuntamento con Corri X Padova il 30 maggio, l'evento settimanale con l'allenamento podistico (running e walking) collettivo.

Ritrovo ore 20, partenza ore 20.30.

PARTENZA: dalla Caserma II° Reparto Mobile Polizia di Stato mappa

Come arrivare e parcheggiare

La Caserma si trova in via d'Acquapendente, 33 , tra via Giordano Bruno e Ponte 4 Martiri. In quartiere non ci sono molti parcheggi, quindi attenzione a divieti, passi carrai, ecc.

È possibile, a pagamento, utilizzare il Park Rabin in Prato della Valle e poi raggiungere via Acquapendente a piedi in 5 minuti.

https://www.padovanet.it/evento/corri-x-padova-del-30-maggio-2024

