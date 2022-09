“Pigiama run” di Lilt Padova, camminata e corsa non competitiva al tramonto in Prato della Valle

La lega italiana lotta tumori - Lilt di Padova organizza la camminata e corsa non competitiva al tramonto “Pigiama run”, in favore del Centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore della Pediatria di Padova.

Volantino Pigiama Run

Le cure palliative pediatriche si occupano dell’assistenza e dei bisogni globali del bambino affetto da tutte quelle patologie per cui non esistono ancora terapie volte alla possibile guarigione, o per cui il trattamento curativo ne allevia il dolore, ma non è risolutivo della malattia.

Il Centro cure palliative pediatriche di Padova, primo a essere realizzato in Italia, accoglie tutti i bambini e le loro famiglie che si trovano a dover affrontare questi lunghi e difficili percorsi assistenziali e supporta la rete dei servizi territoriali nella presa in carico del bambino con malattia inguaribile.

Quando

30 settembre alle ore 18.30

Dove

Prato della Valle - angolo via Umberto I

Quota

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.piagiamarun.it.

Quota di partecipazione 15 euro

L’evento è realizzato in collaborazione con l’ufficio Città Sane del Comune di Padova.

Riferimenti

ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205014

Email cittasaneoms@comune.padova.it

Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Donatella Natale

Info web

https://pigiamarun.it/citta.html#padova

https://www.retedeldono.it/it/pigiamarun22?utm_source=landing&utm_medium=cta&utm_campaign=pigiamarunit