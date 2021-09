Corsa benefica non competitiva “Smile run 2021”, partenza e arrivo in Prato della Valle

Domenica 12 settembre torna a Padova SMILE RUN (https://www.smilerun.it/), corsa non competitiva di beneficenza, con partenza e arrivo a Prato della Valle. L’evento, alla sua seconda edizione, riporta la corsa in città dopo oltre un anno di stop a causa del Covid-19. Due i percorsi tra cui scegliere, 5 o 10 chilometri, che coloreranno il centro di Padova di giallo. La partenza è fissata per le ore 18 dallo Smile Village, che dalle ore 16 sarà animato dalla presentatrice dell’evento Melita Toniolo e dai deejay di Radio Padova. I pre-iscritti potranno invece ritirare i pacchi corsa e la maglia u?ciale sin dalle 10 di mattina. Tutti i proventi dell’evento - 10 Euro a persona la quota di iscrizione - saranno devoluti a Team for Children ONLUS, L’isola che c’è ONLUS, e ViviAutismo ODV per sostenere i loro progetti a favore dei bambini meno fortunati e delle rispettive famiglie. Grazie al supporto degli sponsor e del promotore - l’agenzia di comunicazione padovana YAK Agency - ogni Euro versato dai partecipanti sarà infatti donato in beneficenza, senza alcuna trattenuta per l’organizzazione. Ai primi 3mila iscritti sarà inoltre garantito un pacco corsa contente tanti gadget e coupon offerti dagli sponsor, oltre ad un’esclusiva maglia tecnica firmata dall’illustratore Ale Giorgini. Aperta alle persone di ogni età e livello di preparazione, con la possibilità di correre o camminare su percorsi chiaramente indicati per le vie di Padova, SMILE RUN sarà un’occasione di incontro e divertimento per tutti: bambini, giovani, famiglie che potranno partecipare ad una giornata di sport all’aria aperta, contribuendo al sostegno di progetti di beneficenza. Le charity Ogni partecipante alla SMILE RUN contribuirà con la sua iscrizione a sostenere i progetti delle associazioni coinvolte. Nel 2019, alla sua prima edizione, la corsa ha devoluto 16.400 euro a Team for Children e L’isola che c’è; nel 2020 l’evento è stato rimandato a causa del Covid-19 ma l’organizzazione ha comunque donato oltre 4.300 euro versati dai pre-iscritti alla Croce Verde di Padova, per sostenerne le spese durante la prima fase dell’emergenza sanitaria. I proventi delle iscrizioni dell’edizione 2021 andranno a supporto di Team for Children ONLUS, L’isola che c’è ONLUS, e ViviAutismo ODV.

Team for Children ONLUS collabora da più di 12 anni con i medici e il personale del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova per supportare i bambini e i ragazzi affetti da cancro e leucemie infantili, insieme alle loro famiglie.

L’ISOLA CHE C’È Associazione Hospice Pediatrico ONLUS sostiene da 10 anni il Centro Regionale per le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico, occupandosi di bambini con problematiche di dolore e inguaribilità e delle loro famiglie.

ViviAutismo ODV sviluppa progetti dedicati alle persone con autismo e alle loro famiglie. L’incremento delle abilità, la massima autonomia possibile, l’integrazione sociale e, soprattutto, il miglioramento della qualità di vita sono gli obiettivi dell’associazione, che si occupa di bambini ma anche di giovani e adulti.

Il percorso

Il via della corsa è fissato per le ore 18:00 in Prato della Valle, con partenze scaglionate per evitare assembramenti. Due i percorsi nel cuore della città: 10 km e 5 km, entrambi con arrivo in Prato della Valle. Entrambi gli itinerari, che si snoderanno nel centro storico di Padova, sono consultabili sul sito della corsa e saranno a breve scaricabili in formato gpx. Lungo il percorso e all’arrivo saranno presenti i punti ristoro per i partecipanti. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Iscrizioni e pacco corsa

Il costo di iscrizione è di 10 Euro a persona, ed è possibile iscriversi online sul sito www.smilerun.it. La quota di iscrizione comprende l’assicurazione, uno speciale pacco corsa con coupon e gadget offerti dagli sponsor, e la maglia tecnica SMILE RUN firmata dall’illustratore Ale Giorgini.

I promotori

Smile Run è una corsa non competitiva organizzata da YAK Agency e Charity Running ASD, con il sostegno di numerosi sponsor, tra cui i top partner Alifax, Hoffmann Group, Rodigas, McFit, NonSoloSport, Studio Medico Vesalio e Banca Patavina.

La corsa è inoltre patrocinata da Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Ulss 6 Euganea, Centro Servizio Volontariato di Padova, Croce Verde Padova, e CONI - Comitato Regionale del Veneto.

