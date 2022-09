Corsa benefica non competitiva “Smile run 2022” in Prato della Valle

Domenica 11 settembre in Prato della Valle a Padova torna nella terza edizione la Smile Run: una giornata all'insegna di sport, divertimento e solidarietà.

La corsa non competitiva totalmente benefica di Padova è nata per sostenere associazioni del territorio che si occupano di bambini in difficoltà e delle loro famiglie. Quest’anno la madrina ufficiale sarà Maddalena Corvaglia, che ci terrà compagnia sul palco, a partire dalle ore 16 .

L’11 settembre torna Smile Run, la terza edizione della corsa benefica non competitiva di Padova. Un'occasione importante per sostenere tre associazioni del territorio che si prendono cura di tanti bambini: Team for Children ONLUS, L’Isola che c’è ONLUS, Il Sogno di Stefano. Tutte le informazioni per l'iscrizione sono presenti al sito www.smilerun.it/.

Domenica 11 settembre 2022

Smile Run | 2022

Prato della Valle (Padova)

ISCRIZIONI: https://www.smilerun.it/iscriviti

Inizio corsa: ore 18

Ore 10 - 18 - Attività di educazione stradale per bambini e ragazzi a cura della Polizia Municipale di Padova

Ore 10.30 - 15 - Apertura stand McFIT con zumba, yoga + total body con cuffie, contest su cyclette

Ore 13 Contest a cura di Radio Padova “Diventa speaker per un giorno”

Ore 15 Riscaldamento intenso di crossfit con McFIT

Ore 16 Primo warm-up con McFIT

Ore 16 corner fotografico Smile 4 Mattino

Ore 16.40 Concerto della band padovana Greta

Ore 17.45 Warm-up pre gara con McFIT

Ore 18 Partenza Smile Run

Ricordati di usare l'hashtag #SMILERUN e di taggare @smilerunpadova nelle tue stories. Verrai ricondiviso!

