Corsi dell'anima a Limena

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono una conoscenza più approfondita della relazione tra sessi opposti. Ogni serata ci condurrà in un viaggio nella corporeità grazie alle conoscenze recenti che la neurologia e la fisiologia ci offrono.

Nell'ottica che "si sta insieme per essere felici insieme" esploriamo la mente ed il corpo per migliorare la conoscenza e consapevolezza dell'altro diverso da me.

Il corso si struttura in cinque incontri: due serate sono aperte a tutti gli adulti interessati, la terza e la quarta serata sono rivolte ad una parte dei partecipanti, e l'ultima serata sarà dedicata ad un gioco di coppie: https://www.corsidellanima.com.