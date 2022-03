Terzo incontro “Mille modi di raccontare... a scuola” per lettori curiosi, genitori ed educatori a Selvazzano

La Biblioteca Comunale “Melchiorre Cesarotti” di Selvazzano Dentro in collaborazione con la Libreria “La Volpe Volante” organizza un corso di formazione per lettori curiosi, genitori ed educatori sulla letteratura per l’infanzia “Mille modi di raccontare...a scuola”.

Sabato 2 aprile dalle ore 15 alle ore 18 è in programma "Scattami una storia" foto-illustrazione e narrazione con Marianna Balducci, illustratrice. La foto-illustrazione è un perfetto esempio di come funziona l'immaginazione che spesso trova proprio negli spazi vuoti del quotidiano il terreno più fertile per attivare le storie. Indagheremo in che modo questo linguaggio può prestarsi alla narrazione e all’esplorazione per produrre elaborati o proporre attività all’interno di gruppi e classi. Si partirà da progetti e casi studio concreti per suggerire esempi di attività e approcci replicabili.

«Una bellissima opportunità di formazione – spiega il Sindaco Giovanna Rossi – per potersi incontrare nella nostra meravigliosa Biblioteca. Sono cinque gli appuntamenti in programma di sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per appassionati lettori, genitori ed educatori. Dalla letteratura per l’infanzia, a nozioni su come entrare nel mondo delle immagini con sicurezza coltivando e nutrendo la capacità immaginativa, come usare in maniera pratica l’illustrazione e la fotografia nell’ambito scolastico, qual è il valore di una lettura condivisa e come stimolare la riflessione all’interno di un gruppo di lettura. Sono vari gli argomenti trattati per questo ci tengo ad invitare i Cittadini ad accogliere questa occasione per viaggiare con la mente ed acquisire molteplici abilità per rendere maggiormente accattivante la lettura a scuola e non solo».

Partecipazione

La partecipazione agli incontri è gratuita per i residenti di Selvazzano Dentro e per gli educatori ed insegnanti che operano nel territorio comunale.

L’iscrizione è obbligatoria: è necessario inviare una mail entro le ore 12 del giovedì precedente al corso, indicando nome, cognome e il titolo dell’incontro o degli incontri ai quali si intende partecipare al seguente indirizzo: bibliotecaselvazzanodentro@gmail.com 049/8733897

Gli incontri si svolgeranno in Biblioteca, nel rispetto delle normative vigenti in tema di salute e sicurezza, pertanto sarà necessario esibire il green pass rafforzato.

Ad ogni incontro verrà fornita una bibliografia ragionata ed eventuali materiali integrativi a cura del docente, e sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Calendario prossimi appuntamenti

Incontri ideati e condotti da Olivera Miok e Francesca Soranzo

Sabato 23 aprile dalle ore 15 alle ore 18 Leggere insieme Come coinvolgere i giovani lettori? con Marta Bracciale, ex-libraia.

Sabato 7 maggio dalle ore 15 alle ore 18 Libri per bambini e bambine Albi illustrati e parità di genere, con Davide Cali, scrittore e art director.

Leggere insieme Come coinvolgere i giovani lettori? con Marta Bracciale, ex-libraia. Sabato 7 maggio dalle ore 15 alle ore 18 Libri per bambini e bambine Albi illustrati e parità di genere, con Davide Cali, scrittore e art director.

