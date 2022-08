Corsi di Qi Gong e Tai Chi in palestra

Con la Maestra Xiaohui Wang impariamo gli esercizi di Qi Gong e Tai Chi Tradizionale a stile Yang, nei profondi aspetti tecnici e filosofici, per attivare la nostra energia interna, scaricare la tensione, migliorare la postura e la concentrazione, riequilibrare l’energia del corpo in dialogo con la mente. Conosceremo le funzioni di queste discipline anche sotto l’aspetto dell’ Arte Marziale e l’importanza dei meridiani in armonia e coordinazione con i movimenti e la corretta respirazione.

Qi Gong e Tai Chi sono adatti a tutti. Sono consigliati per adolescenti e giovani con l’obiettivo di favorire la concentrazione, la corretta postura e la conoscenza del proprio corpo in dialogo con la mente e le emozioni. Nuovo programma dei Corsi di Qi Gong e Tai Chi 2022/2023, iniziano da metà settembre a numero chiuso, sono aperte le iscrizioni. Palestra della scuola media Donatello in Zona Arcella in via Luigi Pierobon 19, Padova

Lunedì 19-20.

Martedì 20 -21.

Mercoledì 17-18.

Palestra Cellini della scuola media Cellini (mortise) in via Riccardo Bajardi 24, Padova

Giovedì 19-20



Sala Pertini comunale Zona Mortise in via Bajardi 5, Padova

Mercoledì 20.30-21.30

Sabato 9-10

Palestra del Centro Sportivo Ardor 1908 https://ardor1908.it/)

Per Informazione e iscrizioni contattare: whasapp. Cell. 328 0052556.

Health & Care A.S.Dilettantistica: www.healthandcare.it.