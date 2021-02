Giovedì 18 febbraio continua la formazione di Cescot Veneto con l'incontro "Il marketing della fiducia: l'intelligenza emotiva per aumentare le vendite in modo etico"

Vendere continua a essere un problema per moltissime imprese perché non lavorano sulla causa principale degli scarsi risultati e cioè l’incapacità di gestire al meglio le emozioni. Ci sono trappole in cui spesso cadono anche i venditori più esperti.

Grazie al webinar Il marketing della fiducia: l’intelligenza emotiva per aumentare le vendite in modo etico si svilupperà la conoscenza di metodologie etiche volte a supportare il consumatore nelle scelte d’acquisto.

Relatore: Dr.ssa Giulia Callegaro Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.

Info web

https://www.venetoconfiducia.it/cescot/?mc_cid=5e0f9dda0f&mc_eid=0c911425a0