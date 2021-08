Corso barman: diventa un professionista del bar

Diventa un professionista del bar. Trasforma la tua passione in un lavoro ben retribuito e ricercato.

Teoria e basi del bartending

Laboratorio di miscelazione e drink making

Tecniche di versaggio

Ottieni l'attestato di partecipazione e il libro di appunti. Il corso è in programma dal 27 al 30 settembre 2021 a Padova in via Francesco Squarcione, 6.

Informazioni e contatti

Web: https://www.accademiadelbarman.it/iscriviti/corso/corso-barman-a-padova/.

Gallery



