Corso base di sartoria in presenza

Certamente si può imparare a cucire da soli, ma bisogna sapere che questa via è più lunga e dispendiosa di quanto possa sembrare. In un epoca in cui tutto è molto fruibile tra tutorial, video su you tube, libri, gruppi di cucito, sembra facile e soprattutto efficace. Ma se si parte da zero, senza alcuna esperienza e una guida esperta, se si impara in modo sbagliato a cucire si continuerà a ripetere gli errori ancora e ancora.

Una persona professionista riesce a capire dove fai le cose in modo giusto e dove invece sbagli per poterti dare le giuste dritte e inoltre può farti vedere dal vivo ogni passaggio semplificandoti il tutto. L'obiettivo del nostro corso base professionale di sartoria è farti acquisire le basi della modellistica e della sartoria su misura, con un modello d'insegnamento intuitivo ed efficace.

Alto valore formativo e tanta tanta pratica

66 ore suddivise in 22 lezioni

Materiale didattico per facilitare lo studio

A disposizione un laboratorio professionale attrezzato di tutto

Orari per ogni esigenza (mattino, pomeriggio e sera)

Gruppi piccolissimi (max 4 partecipanti)

Informazioni e contatti

Dal 22 gennaio al 18 giugno 2022.

Web: https://www.geometricaformazione.it.