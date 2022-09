Corso di canto e allenamento vocale

Il corso è rivolto a cantanti, attori, performers vocali e curiosi della voce di qualsiasi livello, dai 16 anni in su. Si propone di fornire gli strumenti utili a migliorare la voce per le forme di comunicazione in cui è protagonista: canto, recitazione, lettura, parlato. Verrà insegnato un metodo di allenamento vocale adattabile ad ogni tipo di vocalità (descrizione dei meccanismi fisiologici, esercizi dal semplice al complesso) e soprattutto verrà svolta tantissima pratica per dare voce alla propria espressività!

Il corso, della durata di 10 incontri, sarò tenuto dal Maestro Lucio Donati "storico vocal coach padovano", nonché ideatore e protagonista della rubrica su YouTube "Aperitivo Col Coach".

Info e iscrizioni: