A Padova il percorso formativo "Diventa un coach professionista"

Dal 10/09/2021 al 10/09/2021

Attraverso moduli di studio pratici e una metodologia altamente partecipativa ed esperienziale, il corso ha come obiettivo il trasferimento di strumenti e tecniche di coaching, innovativi e concreti; vuole, quindi, consegnare ai Partecipanti un vero e proprio metodo di lavoro e di vita, orientato a rafforzare la propria leadership e a sviluppare le performance di un team di lavoro.

Il percorso formativo ha come obiettivo anche quello di formare, soprattutto nella pratica, la figura del Life Coach e del Business Coach figure, oggi fondamentali per far crescere la resilienza e il potenziale del proprio Coachee o del proprio Cliente. Formorienta è tra le principali scuole di Coaching online d’Italia riconosciuta dall’Associazione Coaching Italia.

Scegli il corso ed otterrai:

5 weekend, 80 ore di lezione in videoconferenza live in diretta

Allenamento di sessioni di Coaching pratico/esperienziali

Una piattaforma di e-learning dove troverai h24 tutto il materiale didattico che ti serve come dispense, esercizi, test, video, manuali ecc.

I migliori Docenti di Coaching con esperienza pratica sul campo decennale come life & business Coach

Tutti gli strumenti per operare come Coach professionista

Le competenze fondamentali da spendere subito sul mercato del lavoro

L’attestato di qualità e qualificazione professionale emesso direttamente da A.Co.I. ai sensi della L. 4/2013

Informazioni e contatti

Il corso è riconosciuto da A.Co.I., iscritta nell’elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Web: https://www.formorienta.it/corso-di-coaching-padova-e-online-per-diventare-coach-professionista-riconosciuto-legge-4-2013/.

