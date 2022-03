Nuovo corso di Qi Gong e Tai Chi

Dal 21 Marzo 2022 inizia un corso di Qi Gong e Tai Chi nella grande palestra Donatello c/o scuola media Donatello di Padova in Via Pierobon 19/B nella zona San Carlo (comodo anche con il Tram). Con la maestra Xiaohui impariamo le tecniche per rilassare il corpo e migliorare la postura. Praticando gli esercizi di discipline come qi gong e tai chi riusciamo a scaricare le tensioni, riequilibrare le energie e favorire il nostro benessere psicofisico.

Informazioni e contatti

Per informazione e iscrizioni contattare Whatsapp Cell. 3280052556.

Web: https://www.healthandcare.it