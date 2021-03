Al via il corso in diritti umani e inclusione con la partecipazione di Carolina Raspanti

Mercoledì 3 marzo dalle ore 15, si svolgerà l'incontro inaugurale del General Course “Diritti Umani e Inclusione", che si inserisce nell'ambito dell'impegno dell'Ateneo per una cultura inclusiva in cui sono indispensabili il riconoscimento della dignità umana e la capacità di cogliere nella diversità opportunità costruttive.

L'incontro, che si terrà online, sarà aperto dall'intervento di Laura Nota, delegata del rettore in materia di inclusione e disabilità e da Marco Mascia, cattedra Unesco "Diritti umani, democrazia e pace" del centro di Ateneo per i Diritti umani.

All’evento pubblico, a partire dalle ore 17, parteciperà l'attrice Carolina Raspanti, protagonista del film Dafne (di Federico Bondi, Italia, 2019), vincitore del premio dei critici cinematografici internazionali Fipresci, nella sezione Panorama al Festival del cinema di Berlino 2019.

La partecipazione è libera su prenotazione.

Per maggiori informazioni: www.unipd.it/gc- dirittiumani-inclusione-20-21