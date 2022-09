Corso di dizione, public speaking e comunicazione espressiva dal 15 settembre 2022. Hai mai pensato che la tua voce e l’uso che ne fai dicono molto di te e della tua personalità? Soprattutto: sai usare veramente la tua voce in tutto il suo potenziale? Con il Corso in Dizione e Uso della Voce imparerai a conoscere la tua voce, a migliorarla e a farne un punto di forza nei vari contesti quotidiani, anche quando devi parlare in pubblico. Sei il destinatario giusto se:

Vuoi "tirar fuori" la tua vera voce e acquisire sicurezza;

Vuoi migliorare la pronuncia e togliere l’inflessione dialettale;

Vuoi aggiungere espressività ed eleganza alla tua voce quando leggi o parli in pubblico.

Informazioni: https://www.formorienta.it/catalogo-corsi/corso-di-dizione-e-uso-della-voce-padova/.