Corso per donne che desiderano realizzare il proprio sogno professionale

Sei una donna disoccupata? Risiedi in Veneto? Hai un sogno nel cassetto e vorresti sentirti felice e realizzata professionalmente ma ti senti confusa, indecisa, bloccata da insicurezze, paure e hai dubbi sulla forza della tua idea? Ortus lab è il primo corso di formazione in Italia che attraverso il teatro e la psicologia aiuta donne disoccupate a sviluppare nuove competenze per realizzare il proprio sogno professionale. A differenza di altri corsi che trasformano l'idea in un business di successo focalizzandosi sul progetto, Ortus Lab si concentra sulle persone sviluppando nuove competenze per sentirsi pronte: affrontare al meglio insicurezze, incertezze e possibili insuccessi.

Ti insegna ad avere:

più inventiva

più fiducia in te stessa

più capacità nel gestire la tua emotività

più coraggio per superare la paura del fallimento

attraverso il teatro e la psicologia. Sì, proprio così: l’arte più antica e la scienza più moderna unite per insegnarti le tre soft skill più richieste nel mondo del lavoro fino al 2025:

Pensiero laterale creativo e problem solving

Autonconsapevolezza di sé

Intelligenza emotiva.

La mattina si fa teatro: si creano scene e ci si diverte con l’attore e formatore Zeno Cavalla, tra i fondatori di Teatro Believe. Il pomeriggio si impara la teoria con lo psicologo e docente Alessandro Conforti Di Lorenzo. Siamo abituati a formarci e imparare seduti al banco, ascoltando passivamente il prof che spiega ma ricerche dimostrano il contrario: l’Essere Umano impara meglio quando si muove e si diverte, fa e poi pensa, parla e interagisce attivamente con gli altri. Useremo il metodo di insegnamento esperienziale. Lo diceva persino Platone 2500 anni fa: «Puoi conoscere bene qualcuno in un'ora di gioco piuttosto che in un anno di conversazione».

Informazioni e contatti

GRATUITO: Finanziato dalla Regione Veneto e l’Unione Europea, per favorire la crescita e l’occupazione delle donne disoccupate e residenti in Veneto, in collaborazione con ISRE. 8 posti disponibili. A Padova o Mestre.

Invia candidatura entro il 20 novembre.

DESIDERI ALTRE INFO E PRENOTARTI? Compila il modulo clicca qui > https://forms.gle/ShMNg2TrELxpH9us6. VORRESTI RICEVERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO? Clicca qui > https://forms.gle/RMDJTzG2oiyu3GRbA.