Corso di formazione barman

Il Corso di Formazione per Barman organizzato da Helptourist ha come obiettivo fornire ai partecipanti, le giuste competenze tecniche ed operative necessarie per svolgere con professionalità ed efficienza tutte le mansioni legate al servizio bar e caffetterie, all’interno di strutture all’interno di aziende alberghiere, pubblici esercizi, bar, caffetterie, enoteche, pub, wine bar, discopub, pasticcerie etc.

All'interno del corso, pertanto, si andrà ad apprendere la figura del Barman, la divisa e il comportamento da adottare, l'organizzazione del reparto bar studiando tutti gli strumenti di lavoro e manutenzione, gli snack ed i buffet, tecniche di miscelazione, cocktails, frullati e sciroppi.

Informazioni e contatti

Web: https://www.helptourist.it/blog/corsi-di-formazione-organizzati-da-helptourist-academy.