Nell'ambito di "Selvazzano si colora di Lilla, il Comune della "Città di Selvazzano Dentro" organizza un corso di formazione interattivo per allenatori ed educatori sui disturbi alimentari. (DA) con Ali di Vita. Obiettivo del corso riconoscere l'insorgenza dei DA fornendo agli adulti informazioni scientifiche ma facilmente utilizzabili dai "non addetti ai lavori" per poter comunicare nel modo corretto con i ragazzi e i loro genitori.

Appuntamento il 24 marzo 2021 alle ore 18. La partecipazione al corso di formazione è gratuita.

Per iscriversi è necessario inviare una mail ad: associazionealidivita@gmail.com. Oggetto: richiesta partecipazione al corso di formazione interattivo. Il link di accesso verrà inviato direttamente dal Comune.

Informazioni e contatti

Per ogni informazione potete contattare Ali di Vita: 334 8120796.

Web: www.alidivita.org.