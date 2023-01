Corso formazione: "Privacy specialist"

PrivacyStudio e Kiwa Idea hanno il piacere di annunciare la presentazione del nuovo corso di formazione Privacy Specialist che inizierà il 2 febbraio 2023. Il corso è stato progettato in modo da fornire ai partecipanti una formazione approfondita sulla privacy e sui sistemi di protezione dei dati. Offre una vasta gamma di contenuti teorici e pratici, come la normativa sulla privacy, le best practice, le tecnologie di sicurezza e la gestione dei dati.

I partecipanti impareranno come identificare e gestire le minacce informatiche, come creare una strategia di sicurezza dei dati e come implementare le procedure necessarie per garantire la conformità alle norme vigenti. Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano imparare come proteggere i dati e rispettare le normative sulla privacy. È l'opportunità ideale per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel campo della privacy.

PrivacyStudio e Kiwa Idea sono lieti di offrire questo programma di formazione e lavorano a stretto contatto con autorità competenti, associazioni di settore e specialisti del settore per assicurare che i contenuti siano sempre aggiornati, pertinenti e di alto livello. Per ulteriori informazioni su come iscriversi potete contattarci allo 049 825 8833.

Web: https://lp.academix.it/corso-privacy-specialist-kiwa.