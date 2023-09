Corso Handpan per principianti

I corsi di VibraSonic vanno ben oltre l'apprendimento di come suonare uno strumento, vogliamo guidarti verso l'armonia interiore e la connessione con la tua vibrazione. Attraverso i nostri percorsi formativi, non solo acquisirai abilità musicali e tecniche per suonare l'Handpan, ti incoraggeremo anche a scoprire il tuo equilibrio atto a stabilire un rapporto più profondo con te. Durante i corsi lavoreremo sull'ascolto attento, la consapevolezza del respiro e l'immersione nella bellezza che ci circonda. Che tu sia un principiante o un musicista esperto, i nostri insegnanti qualificati sono impegnati a fornirti uno spazio sicuro per esplorare la tua musicalità e per immergerti nella vibrazione.

DETTAGLIO DEL CORSO 1° LIVELLO HANDPAN - L'obiettivo è avvicinarsi a questo strumento, conoscere la storia, imparare il tocco e le basi per poter fare una melodia, il gruppo aiuta nel velocizzare l'apprendimento.

Non serve saper suonare L'handpan,

Non serve avere lo strumento, lo forniamo noi,

Il Nostro Corso E' Per Principianti

E Per Tutti Coloro Che vogliono conoscere questo meraviglioso strumento..

Viene Fornita Dispensa Catecea e Digitale

Viene Fornito Video per allenarsi

Abbiamo disponibili strumenti per l'acquisto (Handpan Battiloro)

Info: https://eventi.vibrasonic.it/categoria/corsi-in-handpan-di-gruppo-livello-1