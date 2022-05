Corso hang-handpan a Caselle di Selvazzano

Il corso per suonare l’Hang-Handpan con Paolo Borghi, è in programma domenica 12 giugno a Caselle di Selvazzano (Pd). Il corso prevede:

una durata di circa 4 ore e prevede una parte teorica e una pratica sullo strumento;

contenuti semplici ed intuitivi alla portata di tutti senza limiti di età e senza una specifica formazione musicale;

esecuzioni di melodie e ritmi per realizzare un semplice brano fin dal primo corso;

possibilità di praticare in spazi indipendenti e isolati dagli altri partecipanti garantendo così qualità e velocità di apprendimento.

Note importanti:

Durante il corso sarà sempre garantito uno strumento a partecipante, supporto e materiale didattico. Il materiale didattico e video vengono forniti a fine corso;

Numero massimo di partecipanti 7 persone;

Per le esercitazioni a casa, verranno fornite informazioni su allenatori o metodi per la pratica senza possedere lo strumento;

Come previsto dalle normative vigenti, i corsi si svolgeranno in spazi nel totale rispetto del distanziamento sociale.

Informazioni e contatti

Chi è Paolo Borghi? Musicoterapista, finalista a Italia’S Got Talent su Canale 5, stupisce il pubblico italiano con i suoi brani per solo Hang. Vanta collaborazioni con artisti come Andrea Bocelli e molti altri. Presenza fissa al Ferrara Buskers Festival che si tiene ogni anno a Ferrara nel mese di Agosto. Ha al suo attivo 5 CD ed è l’unico in Italia a possedere 5 Hang originali.

Web: https://www.paoloborghi.it/corsi.