Corso hang-handpan con Paolo Borghi a Caselle di Selvazzano

Il corso per suonare l’Hang-Handpan con Paolo Borghi, è un percorso che si sviluppa in più livelli a difficoltà crescente e in date diverse.

Il programma del 1° livello prevede:

Teoria della durata di circa 1 ora

Pratica sullo strumento della durata di circa 3 ore

Contenuti semplici ed intuitivi alla portata di tutti senza limiti di età e senza una specifica formazione musicale

Esecuzioni di melodie e ritmi per realizzare un semplice brano fin dal primo corso

Possibilità di praticare in spazi indipendenti e isolati dagli altri partecipanti garantendo così qualità e velocità di apprendimento

Importante: durante il percorso sarà sempre garantito uno strumento a partecipante, supporto e materiale didattico. Il materiale didattico e video vengono forniti a fine di ogni livello. Numero massimo di partecipanti 6-7 persone.

Informazioni e contatti

Appuntamento il 6 giugno 2021 alle ore 10. Per le esercitazioni a casa, verranno fornite informazioni su allenatori o metodi per la pratica senza possedere lo strumento. Come previsto dalle normative vigenti, i corsi si svolgeranno in location nel totale rispetto del distanziamento sociale.

Web: https://www.paoloborghi.it/corsi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...