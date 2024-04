Corso di Lettura Espressiva "Esplorando le Emozioni attraverso le Parole".

6 incontri

ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30

Primo incontro aperto a tutti:

giovedì 18 aprile 2024, ore 20.30

Un'avventura letteraria che vi condurrà attraverso le profondità delle emozioni umane e vi insegnerà a dar vita ai testi con voce e anima. In questo corso di sei incontri, esploreremo le tecniche fondamentali della lettura espressiva e ci immergeremo nel meraviglioso mondo della narrazione.

Obiettivi del Corso

Sviluppare l'abilità di comunicare con enfasi ed empatia: Imparerete a trasmettere le emozioni e le intenzioni nascoste di un testo attraverso la vostra lettura. Esplorare la gamma delle emozioni umane: Attraverso una vasta selezione di testi letterari, vi avventurerete nelle profondità delle emozioni umane, dall'amore alla rabbia, dalla gioia alla tristezza.

Migliorare la vostra capacità di comunicazione: Le tecniche apprese durante il corso non solo vi renderanno lettori più accattivanti, ma miglioreranno anche la vostra capacità di comunicare in tutte le sfere della vostra vita. Sperimentare il potere delle parole: Scoprirete come una singola parola può trasformare un testo e coinvolgere l'ascoltatore in un viaggio emotivo senza precedenti.

Il corso è aperto a tutti gli appassionati di lettura e comunicazione interessati a migliorare le proprie capacità di lettura espressiva, senza alcun requisito di esperienza precedente.

Docente: Fabio Gemo - antropologo, regista e performer

Luogo: Etnodramma, via Montericco, 1 - Monselice Pd

Costo: 150 euro

Info: