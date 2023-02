Corso di Nordic Walking a Padova

A Padova due nuovi corsi organizzati dall'ASD Nuovi Sentieri previsti per fine marzo (mattine del 25 e 26 al Parco Iris ) e aprile (mattine del 22 e 23 al Centro Raciti ex Parco Brentella), in entrambi i casi terza lezione sui colli il 7 maggio. L'associazione mette a disposizione i bastoncini.

Informazioni e contatti: https://www.nuovisentieri.it.