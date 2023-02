Corso di potatura degli ulivi il 4 marzo 2023:

9.30: apertura cancelli per La giornata formativa presso il Frantoio Colli del Poeta

10: inizio Corso di Potatura - Parte Teorica - dispense con schede pratiche incluse

12.30: Pranzo con prodotti locali presso il Frantoio

13.30: inizio Corso di Potatura - Parte Pratica in Campo con prova attrezzatura

16: Domande per i Docenti, Conclusione Corso con distribuzione Attestati di Partecipazione

Il corso verrà tenuto in collaborazione con un esperto dott. Agronomo specializzato in olivicoltura dei Colli Euganei. Si raccomanda abbigliamento adeguato per condizioni rigide ed all'esterno. Si invita a indossare scarpe comode per il campo, meglio scarponcini e guanti da giardinaggio.

Iscrizioni: