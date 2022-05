Corso di sopravvivenza: incontro/formazione con Enne Koens alla ibreria Pel di carota

Per iscriversi al corso è necessario l’acquisto del libro “Sono Vincent e non ho paura”, pubblicato da Camelozampa.

Prezzo Per iscriversi al corso è necessario l’acquisto del libro “Sono Vincent e non ho paura”, pubblicato da Camelozampa.

Sono Vincent e non ho paura di Enne Koens è nella longlist del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, nella categoria 11+: l'importante riconoscimento è stato annunciato ieri pomeriggio al Salone del Libro di Torino.

L'autrice nederlandese sarà a Padova martedì 24 maggio alle ore 17, alla Libreria Pel di Carota di Padova con il Corso di sopravvivenza - Incontro/formazione (qui l’evento su Facebook).

Enne Koens, con la sua traduttrice italiana Olga Amagliani, incontrerà insegnanti, genitori e adulti interessati per parlare di bullismo, coraggio e crescita.

Questi i temi al centro del suo ultimo romanzo, il commovente ritratto di un ragazzino solitario ma pieno di coraggio e di una ragazzina anticonformista che non ama le regole ed è determinata a compiere le proprie scelte. Un kit di sopravvivenza è utile a tutti, ma forse parlare di problemi di questo tipo è più importante.

Per informazioni e iscrizioni: info@peldicarota.it

Per iscriversi al corso è necessario l’acquisto del libro “Sono Vincent e non ho paura”, pubblicato da Camelozampa.

Sono Vincent e non ho paura

scritto da Enne Koens

illustrato da Maartje Kuiper

traduzione di Olga Amagliani

età 9+

collana I Peli di gatto

cm 14 x 21

248 pp. illustrate, cop. cartonata

euro 15,90

ISBN 9791280014665

Edizione ad alta leggibilità con il font EasyReading

Stampato su carta ecologica FSC

In libreria dal 27 gennaio 2022

Prima Selezione Premio Strega Ragazze e Ragazzi

Finalista Deutscher Jugendliteraturpreis

Nominato per il Dutch Children’s Jury Prize

Dall’autrice di Hotel Bonbien

Vincent conosce a memoria il Manuale di sopravvivenza. Non esce mai senza il suo kit di

emergenza. Sopravvivere è la sua specialità. Non ha molta scelta, perché ogni giorno,

a scuola, sopravvivere è la sua missione, da quando Dilan e il suo branco di bulli l’hanno

preso di mira. E adesso c’è pure il campo scuola: Vincent si aspetta il peggio e si prepara a ogni

possibilità. Poi una nuova ragazza si unisce alla sua classe, e questo cambia tutto…

Il commovente ritratto di un ragazzino solitario ma pieno di coraggio e di una ragazzina anticonformista che non ama le regole ed è determinata a compiere le proprie scelte.

L’autrice

Enne Koens dopo gli studi da attrice ha lavorato principalmente come scrittrice: è autrice di opere teatrali, canzoni, racconti e romanzi. Ha vinto lo Young Jury Debut Award, il Flag and Pennant

e due nomination per il Golden Slate Pencil Award, oltre a vari altri premi e al Charlotte Köhler Grant. Camelozampa ha già pubblicato Hotel Bonbien.

L’illustratrice

Maartje Kuiper è un’illustratrice e designer nederlandese. Tra i riconoscimenti ottenuti,

nel 2020 ha ricevuto la Flag and Pennant Honourable Mention dalla giuria del Golden Paintbrush Award.

La traduttrice

Olga Amagliani è nata a Padova e si è laureata in Traduzione a Trieste. Da oltre quindici anni vive ad Amsterdam, lavorando come lettrice e traduttrice per diverse case editrici. Per Camelozampa ha già tradotto Hotel Bonbien di Enne Koens, oltre a Zucchero filato e Drama Queen di Derk Visser.

Camelozampa

Camelozampa, vincitrice del BOP 2020 Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year per l’Europa, è una casa editrice indipendente nata nel 2011 e specializzata in picture book e narrativa per bambini e ragazzi, fino a giovani adulti. Produce libri di qualità, prestando grande attenzione a ogni aspetto, dai contenuti ai materiali (con l'utilizzo di carta certificata FSC). Tra i suoi punti di forza la riscoperta di capolavori internazionali della letteratura per ragazzi, mai arrivati prima in Italia o finiti troppo presto fuori catalogo, di autori come Astrid Lindgren, Crockett Johnson, ?Quentin Blake, Anthony Browne, Marit Törnqvist, Tony Ross, Allan Ahlberg, Tana Hoban, Michael Foreman, Tomi Ungerer, Jimmy Liao, Chen Jang Hong, Sven Nordqvist, Marie-Aude Murail, Guus Kuijer e molti altri. A queste riscoperte affianca un lavoro di scouting per dare spazio alla creatività di autori e illustratori italiani, emergenti o già affermati. Camelozampa è inoltre una casa editrice ad alta leggibilità.

Info web

https://www.camelozampa.com/

https://www.facebook.com/camelozampa/

https://www.instagram.com/camelozampa/

https://www.facebook.com/events/s/corso-di-sopravvivenza-incontr/469747464930451/

Foto articolo da comunicato stampa