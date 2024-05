Corso pratico e teorico sugli arcani maggiori

Ritorna il nostro Corso sugli Arcani Maggiori: quale miglior momento del Solstizio d'Estate per illuminare le nostre menti con la sapienza primordiale degli Arcani? Sarà una giornata magica in tutti i sensi, da non perdere assolutamente! La teoria, i miti, le corrispondenze magiche, la lettura degli Arcani Maggiori in un corso intensivo che trasformerà un solo pomeriggio della vostra vita in un'esperienza unica nel Mondo degli Archetipi!

Sabato 22 Giugno dalle 10.45 alle 17.30, con pausa pranzo dalle 13 alle 14. Per prenotazioni e info sui prezzi: 3478414677 o libreriaesotericailsigillo@gmail.com.