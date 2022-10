150e euro per 4 lezioni

Sei un appassionato di vino? Vorresti imparare qualcosa in più su questo vasto tema? L'associazione Giardino della Torre in collaborazione con la Sommelier Alice Pedron propongono un corso di avvicinamento al vino per cultori e principianti!

Quattro incontri formativi:

18 ottobre

25 ottobre

8 novembre

15 novembre

Dalle 19.30 alle 21.30. Dove? Nel bastione della catena accanto alla Massimago Wine Tower, Via Pasquale Paoli 16, Padova. Costi: quattro lezioni: 150 euro.

Per informazioni: