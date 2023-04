Corso di voce e dizione

In questo corso impareremo come utilizzare al meglio la nostra voce e migliorare la nostra dizione per comunicare in modo efficace e chiaro. La voce è uno strumento potente e versatile che può influenzare in modo significativo l'impressione che gli altri hanno di noi. Impareremo a controllare il tono, il volume e la velocità della nostra voce per creare l'effetto che vogliamo ottenere nella comunicazione con gli altri. Impareremo ad articolare correttamente le parole e a pronunciare i suoni in modo preciso, evitando errori comuni. In questo modo, potremo comunicare in modo chiaro, evitando fraintendimenti e incomprensioni. Durante il corso, utilizzeremo esercizi pratici per migliorare la nostra voce e impareremo anche tecniche per gestire lo stress e la tensione che possono influire sulla nostra comunicazione.

Materie: respirazione, articolazione, dizione, accenti, volume, cadenze dialettali, fraseggio

Docente: Fabio Gemo - antropologo, regista e performer

6 incontri ogni lunedì dalle 19.30 alle 21.30. Primo incontro lunedì 17 aprile, ore 19.30

Luogo: Etnodramma, via Montericco, 1 - Monselice Pd

Info: info@etnodramma.it - 328 6672328