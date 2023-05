Corso di voce e dizione a Padova il 5 giugno 2023:

6 incontri

ogni lunedì dalle 19.30 alle 21.30

Primo incontro lunedì 5 giugno, ore 19.30

«In questo corso impareremo come utilizzare al meglio la nostra voce e migliorare la nostra dizione per comunicare in modo efficace e chiaro. La voce è uno strumento potente e versatile che può influenzare in modo significativo l'impressione che gli altri hanno di noi. Impareremo a controllare il tono, il volume e la velocità della nostra voce per creare l'effetto che vogliamo ottenere nella comunicazione con gli altri».

Materie:

respirazione

articolazione

dizione

accenti

volume

cadenze dialettali

fraseggio

Docente: Fabio Gemo - antropologo, regista e performer. Info: