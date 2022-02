Nuovo corso presso Etnodramma - Libreria Mazehual: "Voce e dizione"

La voce: il mezzo più importante per comunicare, capace di dare direttamente corpo alle nostre emozioni fondendo assieme, in una cosa sola, la parola e il suono. Un percorso per migliorare la tua voce e l'esposizione vocale, per togliere le inflessioni dialettali e pronunciare correttamente la lingua italiana. Il programma comprende una parte teorica nella quale si porrà l'attenzione sugli accenti, i simboli fonetici e le regole generali per una corretta pronuncia. La parte pratica comprende la respirazione diaframmatica, la lettura espressiva, esercizi di educazione della voce e dizione.

Il corso sarà tenuto dall'attore e regista Fabio Gemo

Durata: 6 incontri ( 2 ore ciascuno )

Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.30

Primo incontro: mercoledì 16 marzo 2022

Costo: 100 euro

Informazioni e contatti