"Corte Ca' Lando si anima: vieni a scoprire la corte che non ti aspetti"

Un pomeriggio, per far conoscere la Corte e tutte le realtà che la abitano; all’insegna di incontri, attività e relazioni per abitare questo luogo: una corte che dal 1500 accoglie e promuove percorsi di accoglienza e di solidarietà. Dalle 17.30 alle 19.00 INSIEME IN CORTE, stand informativi e laboratori artistici per adulti e bambini per conoscere le realtà della Corte Angolo del cucito e del ricamo a cura delle ospiti del progetto SAI Rondine Laboratori musicali per bambini e bambine con Ivana Di Stefano Bimbi In Canto 17:45/18:15 0-3 anni; Drum circle 18:30/19:00 6-10 anni; Workshop di Ceramica per adulti a cura di Lanterna MagicaWorkshop Lindy Hop a cura di Bounce Swing Lovers Le attività sono aperte e gratuite a tutte e a tutti, consigliamo l’iscrizione ai laboratori tramite il link https://forms.gle/ZDxHKPv6xRmNcbP67.

Dalle 19.00 alle 20.00 APERITALK, Slam Poetry e Talk con le realtà della Corte Corte Ca’ Lando in Versi Slam Poetry con Luca Tironi di Rimescolate Talk “Abitare Spazi e Relazioni in Corte Ca’Lando moderatrice Marina Molinari Aperitivo di Corte ?Dalle 20.00 alle 21.00 IN PISTA, Concerto ed Esibizione Musica dal vivo con Sweet Brown Sugar Social Dance con Bounce Swing Lovers

IN MOSTRA - “Daniele Calabi a Padova. L’architetto e la città nel secondo dopoguerra” a cura di Università degli studi di Padova e Fondazione Barbara Cappochin“. La Vita a Corte Ca’ Lando” mostra fotografica collettiva a cura della Cooperativa Il Sestante con gli scatti delle e degli ospiti progetto SAI Rondine Comune di Padova e tutte le realtà della Corte.

