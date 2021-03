Cory Wong, il chitarrista, compositore e producer di “Work It Out” live al Geox

Ispirato dalle band Red Hot Chili Peppers e Primus, Cory Wrong ha imparato a suonare il basso e la chitarra in tenera età, dopo aver preso lezioni di pianoforte. Il musicista, cantautore, arrangiatore e produttore originario di Minneapolis, la città di Prince, si è sempre imposto come motivatore attraverso la sua musica, come Tony Robbins.

Cory Wong ha partecipato a programmi televisivi come The Voice e ha accompagnato sul palco Questlove, The Blind Boys of Alabama, Bootsy Collins, Blake Shelton, Vulfpeck, Fearless Flyers e Jon Batiste.

Il debutto solista di Cory Wong risale al 2017 con l’eclettico “Cory Wong and the Green Screen Band”, seguito nel 2019 da “Motivational Music for the Syncopated Soul”.

L’energetica e avvolgente miscela di funk, la perizia tecnica, la ilarità e la luce che porta sul palco hanno reso Cory Wong un ricercato musicista e allo stesso tempo un grande solista. Tra i suoi guitar heroes figurano Dave Williams (Madonna, Michael Jackson) e Paul Jackson Jr (Luther Vandross, Anita Baker).

Non perdere l’hype man!

Dettagli e biglietti

5 ottobre 2021

Gran Teatro Geox

Padova

Info web

https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-cory-wong-it.html

https://www.facebook.com/events/1558130844381154/