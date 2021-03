Incontri online di orientamento “Cosa fare dopo il diploma?”

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un ciclo di incontri online dedicati all’offerta formativa post diploma.

Vengono illustrati sia il percorso universitario che quello di alta specializzazione tecnica.

Appuntamenti 8, 17, 22, 29 marzo, 21 aprile, alle ore 15.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando, per ciascun incontro, l’apposito form online, disponibile nel programma.

L’incontro si svolge sulla piattaforma gratuita Zoom.

Il giorno dell’evento i partecipanti riceveranno via email il link per accedere all’incontro.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area Informagiovani

via Altinate, 71 - 35121 Padova

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it

https://www.padovanet.it/evento/incontri-di-orientamento-cosa-fare-dopo-il-diploma-2021

