Brindisi, concerti, teatri, visite guidate e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 31 LUGLIO

Tutti gli eventi di SABATO 1 AGOSTO

Tutti gli eventi di DOMENICA 2 AGOSTO

Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, dalle ore 19.30, torna “Calici sotto le mura”, l’evento benefico enogastronomico a Montagnana. Nella suggestiva cornice delle mura sud e nell’ampia area verde del vallo, vini e birre di qualità e i prodotti tipici del territorio sposeranno la causa della solidarietà e l’impegno per la ricerca, dando vita a quattro emozionanti serate. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della ricerca scientifica, in memoria di Chiara Gemmo. Per i dettagli, kit di degustazioni e informazioni cliccate qui.

Sabato 1 agosto, dalle 21 “Aperitivo in piazza” Castello a Camposampiero. Non mancheranno cibo, birre, aperitivi e musica! Per essere sicuri di trovare posto si consiglia di prenotare il tavolo al 366 321 2783 e chiedere di Paolo. Attenzione anche a rispettare le norme di comportamento imposte in questa fase di convivenza con il Coronavirus. Qui i dettagli.

Racconti e musiche della Padova Urbs Picta è lo spettacolo in scena al castello Carrarese venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, sempre alle 21.30. Una prima assoluta non solo per l’evento, ma anche per l’assessore Andrea Colasio che avrà il compito di narrare la serata, dove si racconterà la bellezza di Padova come grande città d’arte europea. Musiche con Maurizio Camardi e Zephyros Quartet. Ingresso posto unico euro 10. Qui i dettagli.

Due appuntamenti con la musica nel weekend a Galzignano Terme nello splendido anfiteatro del Venda. Venerdì 31 luglio, ore 21.30, Dente in concerto che sarà accompagnato in alcune date da Simone Chiarolini, chitarrista e tastierista della sua band, che si alternerà con lui alla chitarra e al pianoforte. Info e biglietti qui. Sabato 1 agosto, ore 21.15, saliranno sul palco dell’anfiteatro i Rumatera! Come specifica la band nell’evento «No ghe xe bira, ma a serata se ciama ombre de notte e quindi “Beeeeeevo viiiin”». Biglietti e dettagli qui.

Una bellissima serata musicale all’aperto è quella in programma sabato 1 agosto alle ore 20.30 all’Azienda Agricola “La Roccola”. “Brindisi alle Stelle” è il consueto appuntamento estivo con un menu pensato ad hoc per l’evento, dove non mancherà la musica di Giugliano e Massimo. Costo 35 euro. Info e prenotazioni qui.