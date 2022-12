«Zhen, Zhian, Azadì. Donna. Vita. Libertà», cosa sta succedendo in Iran? L’incontro a Montegrotto

Per comprendere attraverso chi ha affetti e vita vissuta in Iran che cosa stia accadendo in quel Paese, l'assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme in collaborazione con la Consulta delle Pari Opportunità promuovono per giovedì 15 dicembre alla biblioteca civica Alda Merini la serata «Zhen, Zhian, Azadì. Donna. Vita. Libertà». Una serata di confronto per cercare di capire attraverso testimonianze e video guidati da Nasrin Bijanyar.

«Già lo scorso 8 marzo- spiega la Consigliera delegata alle Pari Opportunità Patrizia Mazzonetto - avevamo posato lo sguardo sulla narrativa dell'Iran con una ripresa musicata delle Mille e Una Notte e non avremmo voluto ritornare per affrontare la colata di morte che la popolazione sta vivendo, ma ogni donna uccisa è una di noi, ogni persona che muore per la vita, la libertà e la dignità lo è a maggior ragione e noi siamo al suo fianco, per quel che possiamo, perché non accada ad altri e perché si fermi subito

Evento gratuito. Per informazioni cell 393.9812287. Prenotazioni su Eventbrite

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-zhen-zhian-azadi-donna-vita-liberta-484829938397

Foto articolo da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-zhen-zhian-azadi-donna-vita-liberta-484829938397