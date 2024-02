Cosa succede quando ci si ammala? Incontro di approfondimento con Luca Lideo a Padova

Vita – Riflessioni sulla comunicazione della malattia e delle sue conseguenze

Incontro di approfondimento con Luca Lideo

Lunedì 26 febbraio, ore 17

Sede associativa, Via Matteotti 27

Cosa succede quando ci si ammala?

Cerchiamo di capirlo spostando, per una volta, il punto di vista e ascoltando chi vive accanto al paziente.

Le riflessioni stimolate da Luca Lideo – filosofo – portano ad interrogarci su come la malattia ci ponga di fronte ad una realtà spesso imprevista ed imprevedibile soprattutto quando la si affronta come malati e familiari. La società, inoltre, molto spesso si pone con punti di vista altri nei confronti dell’evento e dei suoi possibili esiti rendendo non agevole la comunicazione e l’incontro tra esigenze ed esperienze diverse.

Nel corso dell’incontro il tema sarà trattato a partire dal ruolo della comunicazione della e nella malattia, viziata spesso da convenzioni e tabù che portano con sé conseguenze sia a livello individuale che sociale.

«L’incontro nasce dall’intento di ricordare la nostra vicepresidente Anna Donegà, (mancata a gennaio 2023) nel modo in cui noi crediamo le sarebbe piaciuto – dichiara Ivana Simeonato, presidente di Volontà di Vivere - attraverso il valore e la forza delle parole e il loro effetto distinguendo tra quelle che curano e portano rispetto da quelle che feriscono. Per farlo abbiamo invitato l’interlocutore che abbiamo ritenuto più adatto per competenza e vicinanza».

Partecipazione

L’iniziativa si svolge lunedì 26 febbraio alle ore 17, presso la sede associativa in Via Matteotti 27.

L’ingresso è libero, è raccomandata l’iscrizione che si effettua contattando la segreteria (associazione@volontadivivere.org / 049 8025069)

