“Cose che succedono – storie di ordinaria animazione”, il documentario in proiezione al San Gaetano

Dopo l’anteprima nazionale dello scorso 13 gennaio al Palazzo Reale di Milano, è in programma per mercoledì 9 febbraio alle 18 presso l’auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano la tappa padovana del tour nazionale del documentario sull’animazione “Cose che succedono – storie di ordinaria animazione”.

Scarica la locandina del documentario

Frutto della co-produzione tra cooperativa Il Raggio Verde e AssociAnimAzione, con il sostegno di Cassa Padana, il documentario si propone di far conoscere ad un più ampio pubblico possibile quanto realizzato dalle numerose organizzazioni che adottano il metodo dell’animazione sociale per migliorare la qualità della vita delle comunità con progetti di partecipazione e sostegno di giovani, anziani, famiglie e soggetti piò o meno fragili.

Al regista documentarista Nicola Berti, è stato affidato il compito di incontrare alcune di queste storie e quattro tra i principali esperti in materia per un viaggio attraverso un’Italia di opportunità latenti che combinandosi a bisogni più o meno silenti è in grado di scatenare un’energia inattesa e sorprendente: dall’azione inclusiva promossa da Vedogiovane Asti nel lavoro con le disabilità all’innovazione sociale attivata da un hub di comunità a Parma, con coop Gruppo Scuola, dalla rigenerazione di una struttura religiosa dell’Isola d’Elba in un crocevia di esperienze artistiche e culturali con coop Vedogiovane, fino alla messa in gioco della comunità e del cuore verde di Padova con il festival di giardini aperti realizzato da Il Raggio Verde e Progetto Giovani del Comune di Padova.

Particolare attesa, in città, per il capitolo dedicato alla prima edizione del festival Anime Verdi, raccontandone alcuni retroscena ed elementi che aiutano gli spettatori a comprenderne in profondità il senso del progetto.

L’opera, arricchita dai contributi scientifici di Franco Floris (Animazione Sociale), Giulia Innocenti Malini (Università Cattolica di Milano), Franca Olivetti Manoukian (Studio APS) e Mario Pollo (Lumsa), sarà proiettata gratuitamente grazie alla collaborazione con l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova ed è aperta a tutta la cittadinanza, con un particolare invito a studenti di ambito umanistico, animatori professionali e volontari e amministratori pubblici interessati a cogliere gli elementi distintivi di un metodo tanto nominato, quanto poco conosciuto nella sua profondità e articolazione.

Presenti in sala il regista Nicola Berti e l'autore Stefano De Stefani.

Per prenotarsi accedere al sito https://www.cosechesuccedonoilfilm.it/ e cliccare sulla proiezione di Padova.

Info: partecipa@cosechesuccedonoilfilm.it

Info web

https://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/proiezione-del-docufilm-cose-che-succedono-%e2%80%93-storie-di-ordinaria-animazione

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-proiezione-cose-che-succedono-storie-di-ordinaria-animazione-a-padova-258986173617