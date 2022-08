Cosmicomiche in musica al Planetario di Padova il 27 agosto 2022. Le Cosmicomiche, una raccolta di 12 racconti scritti tra il 1963 e il 1964, sono storie dal taglio umoristico e surreale relative all’universo, al tempo, allo spazio, all’evoluzione. Narrate in prima persona dal vecchio Qfwfq, personaggio di cui non si sa quasi nulla e di cui “si deve calcolare che ha più o meno l’età dell’universo”, queste storie prendono spunto da ipotesi scientifiche, principalmente astronomiche, e si sviluppano in modo bizzarro e fantascientifico.

Le serate si propongono come un pretesto per rispolverare o approfondire alcune nozioni scientifiche in modo originale e multidimensionale. I concerti si articoleranno in 12 movimenti, uno per racconto, eseguiti da Giada Dal Cin all’arpa e da Benedetta Colasanto alla marimba.

Ciascun brano sarà preceduto da una breve spiegazione, realizzata dall’astronomo Luca Nobili, della teoria scientifica ispiratrice del racconto. Seguiranno le letture di alcuni estratti del testo di Calvino. Durante il concerto, il pubblico sarà immerso nelle proiezioni realizzate sullo schermo emisferico del Planetario.

Web: https://www.planetariopadova.it/.