Cosmo live a Padova: cantautorato e club si incontrano allo Sherwood Festival

Un nuovo annuncio per Sherwood Festival: si tratta di Cosmo, l’ex professore di storia di Ivrea, diventato punto di riferimento per la musica elettronica in Italia, che salirà sul palco sabato 9 luglio 2022. Raggiunto il successo nel 2016 con L’Ultima Festa, certificato disco di platino, Cosmo ha rappresentato quell’incontro tra musica d’autore italiana e sonorità da club, diventando uno dei nomi più interessanti e seguiti del panorama musicale nazionale.

Tra il 2018 e il 2021 Cosmo pubblica altri due album: Cosmotronic (ricco di successi, tra cui Quando ho incontrato te, singolo d’oro, e Sei la mia città, singolo di platino) e La terza estate dell’amore, che ha anticipato alcune tappe di un tour inusuale, tra parchi pubblici e luoghi di aggregazione sociale e culturale. Ma soprattutto la data del 23 Novembre 2021 all’Alcatraz di Milano per il primo live in Italia post pandemia con posti in piedi e senza distanziamento. Dopo più di 18 mesi di stop i fan di Cosmo sono stati così i primi ad aver ricominciato a vivere la vera dimensione della musica dal vivo, tramite accesso consentito con il green pass.

Allo stesso modo i fan dell’artista potranno vivere lo show del 9 luglio a Sherwood, per una vera e propria notte d’estate all’insegna dell’amore e della musica. Cosmo si aggiunge così alla fitta line-up del festival, che si terrà dal 15 giugno al 16 luglio al Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova.

