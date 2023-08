Cosmo dj set per il Future Vintage Festival Off al Parco della Musica

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/779419306902354/

Cosmo Dj Set @ Future Vintage Festival Off - Parco della Musica – Arena NonSoloSport

Appuntamento sabato 9 settembre.

Un rivoluzionario della musica contemporanea nazionale, uno degli autori più rilevanti del momento, capace di fondere la tradizione dei maggiori cantautori italiani con la musica elettronica.

Cosmo è un pioniere indiscusso del new pop all’italiana.

Una serata a prova di dancefloor, tra musica, show e stage diving.

Tra le tante collaborazioni può vantare Achille Lauro, Jovanotti, Marracash, Subsonica, La Rappresentante di Lista e Paola & Chiara.

Evento in collaborazione con Rai Radio 2 – Main media

Dopo quattro album pubblicati e aver collezionato un sold out dopo l’altro, in ogni palco possibile in Italia e all’estero, quello che mancava era un tour ufficiale in veste di dj.

Una serata imperdibile in cui scoprire un nuovo lato della personalità di Cosmo, un viaggio dove a essere in primo piano è il corpo e un modo per scoprire gli infiniti mondi musicali di Cosmo aldilà delle canzoni che normalmente esegue nei suoi concerti dal vivo.

Vivi il Future Vintage Off: sound + food + drink + friends

Programma

ore 19 Aperitivo ufficiale Future Vintage Festival

ore 19 Dj set a cura di Chic Nic

ore 21 Cosmo

Ingresso

Biglietti / limited promo. 13 euro + d.d.p.

In vendita fino ad esaurimento su Dice al link bit.ly/cosmo-fvf

Sabato 9 settembre 2023, dalle 19

Parco della Musica - Arena NonSoloSport, Padova

Scopri FUTURE VINTAGE FESTIVAL bit.ly/timeless-fvf23

Title Partner Parco Della Musica Arena NonSoloSport

Partner: Coca-Cola, Heineken, Doreca, Legend Kombucha, Avirex

Press Partner: Collateral

Print Partner: Q&B Grafiche

?Friends: Parco della Musica, Giardini dell’Arena, Chic Nic

