Progetto europeo MigrArt: "Costruiamo comunità creative"

Come superare l’isolamento e il distanziamento sociale tra i più giovani dopo due anni di pandemia? Con l’arte, la creatività e l’intercultura! Il progetto europeo MigrArt è nato proprio con questo obiettivo e ha coinvolto cinque Paesi e sei organizzazioni giovanili (Popoli Insieme, Domna, Eceepa, Embaixada da Juventude, Red Incola) grazie al supporto dell’Agenzia Nazionale Giovani all’interno del programma Erasmus+.

Venerdì 29 aprile presso la Sala Polivalente San Carlo saranno presentati alcuni dei risultati delle esperienze e della collaborazione tra le organizzazioni in questo anno di progetto: una raccolta di buone pratiche e di un toolkit per animatori giovanili che lavorano in un contesto interculturale. Negli scorsi mesi, i gruppi interculturali di MigrArt hanno dato vita a bellissime opere di creatività comunitaria che saranno visibili nella mostra fotografica interattiva “Un anno di MigrArt”, che verrà inaugurata proprio venerdì sera. A seguire si terrà un rinfresco per tutti i partecipanti presso il Carlito's Bar.

Informazioni e contatti

L’evento è gratuito su iscrizione a questo form: https://forms.gle/hBUfL5DRy5YVfaRW7.