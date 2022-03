"Couscous - Una storia mediterranea" di Enzo Pace, presentazione alla libreria Mazehual

La Libreria Mazehual è lieta di invitarvi

alla presentazione del libro

Couscous

Una storia mediterranea

di Enzo Pace

mercoledì 8 marzo 2022 | ore 18.30

via Beato Pellegrino 37 | Padova

Con l'autore saranno presenti

Stefania Malavasi e Paolo Scarpi

direttori della collana «Homo edens. Alimentarsi tra cultura, paesi e regioni»

Ingresso

Ingresso con tessera, costo 2 euro, valida per tutto il 2022.

La tessera dà diritto al 5% di sconto su tutti i libri.

Posti limitati, si consiglia la prenotazione a:

mazehualbooks@gmail.com

Ingresso consentito nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19 e con Green Pass 'rafforzato'

Il libro

Come un piatto tutto sommato povero, consumato nell’antichità da popolazioni nomadi del Sahara è diventato un cibo condiviso fra le due rive del Mediterraneo? Di ampio consumo oggi, approdato nei menù di ristoranti di mezza Europa e arricchito con ricette di chef creativi, il couscous circola liberamente fra le due sponde del mare nostrum. Un esempio di come il cibo possa segnare, al tempo stesso, una linea che separa gusti e palati ma anche una frontiera facile da varcare, senza pagare dazi simbolici ai custodi intransigenti delle identità culturali pensate, perciò, come irrimediabilmente diverse e incompatibili fra loro. La storia del couscous, dalle origini berbere sino alle modulazioni e agli innesti che ha subito, grazie alle felici contaminazioni sia con la cucina ebraica sia con l’arte culinaria italiana, ci insegna come questo cibo, che per secoli ha identificato gran parte le genti del Maghreb, sia riuscito a far sedere attorno allo stesso tavolo persone di fede e di culture differenti, adattandosi ai loro diversi gusti e precetti alimentari.

Un piatto senza frontiere.

L'Autore

Enzo Pace è stato docente di Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Directeur d’études invité all’École des Hautes Études en Sciences Sociales, è stato Presidente dell’International Society for the Sociology of Religion. I suoi interessi di ricerca riguardano i movimenti di tipo fondamentalista, le forme moderne di

di pentecostalismo e la religione in internet. Si è a lungo occupato di sociologia dell’Islam e, in questo ambito, ha istituito il Master in studi sull’Islam europeo all’Università di Padova. Tra le sue recenti pubblicazioni: Introduzione alla sociologia delle religioni (Roma, 2021, nuova edizione); Cristianesimo extra-large (Bologna, 2018); Religiosità senza religioni (Napoli, 2015) e La comunicazione invisibile. Religioni in internet (Milano, 2013).

Info web

https://www.facebook.com/events/3009876615895956

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook