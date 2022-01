Al Fistomba la cover band Vasco Rossi

Al Fistomba si inizia l'anno "al massimo".

Venerdì 14 gennaio debutterà nel nostro palco il fantastico duo laCompagnia con tutta la bellezza dei capolavori immortali di Vasco e Battisti in un’affascinante versione elettro/acustica, dove, attorno ad un ideale falò, si rincorrono successi su successi, e sono sufficienti le prime note di una chitarra per far iniziare a cantare tutti.

Un percorso fantastico tra brani indimenticabili che hanno segnato la storia della musica italiana come “Sally”, “Emozioni”, “Il tempo di morire”, “Vita spericolata”, “Il mio canto libero”, “Albachiara”, “La canzone del sole”, “Senza parole” e molti altri, in una originale rilettura “quasi” unplugged in bilico tra atmosfere intime e cantautorali e veri e propri inni cantati a squarciagola, in oltre due ore di concerto.

Brani in duetto che mettono in evidenza i tanti punti di contatto tra i due repertori creando uno spettacolo musicale logico e coerente, in un crescendo di emozioni.

Prenota la tua cena: pizza+bibita 12 euro oppure solo bibita+live 6 euro.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria allo +39 366 923 6434

https://www.facebook.com/fistomba/