Il covo dei Beerates

Quando Dal 24/05/2024 al 27/05/2024 Orario non disponibile

In occasione della Remada a Seconda, la temeraria ciurma Beerates è pronta per fare ritorno nel loro covo. Dal 24 al 26 Maggio, il nostro covo diventa il fulcro di festeggiamenti e baldoria, con i fritti più succulenti, il leggendario TORNEO DI BEER PONG dei Beerates, spettacoli mozzafiato,moto raduni e molto altro ancora! Accogliamo gli audaci pirati di ogni bandiera per un weekend di gare alcoliche, divertimenti folcloristici e sfilate temerarie. Unisciti a noi mentre solchiamo le onde del Bacchiglione alla ricerca del divertimento e del tesoro nascosto!

IL PROGRAMMA

24 MAGGIO ''APPRODO''

?‍?? Dalle 18:30 - Banchetto di fritti a volontà e il leggendario TORNEO DI BEER PONG DEI PIRATI !!! ?

25 MAGGIO ''L'INVASIONE''

?‍?? Dalle 18:30 - Aperitivo dei valorosi pirati ?

? Ore 19:30 - Apertura della cambusa e del mercato gastronomico ?

? Ore 21:30 - Sfilata delle temerarie piratesse ?

? Ore 22:30 - Spettacolo della crew Beerates ?

? Ore 23:30 - Spettacolo pirotecnico ad illuminare il Bacchiglione in segno di conquista?

26 MAGGIO ''LA CONQUISTA''

?‍?? Ore 10:00 - Avventurosa caccia al tesoro per i giovani piratini ??

?? Ore 11:30 - Moto-raduno dei pirati (aperto a tutte le bandiere e a ogni genere di moto)

? Ore 12:00 - Banchetto piratesco con paella fumante e stand gastronomico

? Ore 12:15 - ARRIVO DEI CORAGGIOSI NELLE LORO IMBARCAZIONI?

? Ore 14:00 - Spettacolo Beerates e majorette ?

? Ore 14:30 - Partenza imbarcazioni ?

? Ore 18:00 - Aperitivo di chiusura in porto della ponta con drinking games!!! ?